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На Ставрополье прогнозируют резкую перемену погоды вечером 11 августа

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В Ставропольском крае ожидается резкая перемена погоды с вечера четверга и в течение суток 12 августа.
На Ставрополье прогнозируют резкую перемену погоды вечером 11 августа
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС России, в регионе ожидаются ливни, град и сильный ветер.

«С 18:00 мск четверга и далее в течение суток 12 августа местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20—23 м/с», — уточнили в ведомстве.

При этом температура воздуха повысится до +37 °С.

Как сообщало ранее URA.RU, согласно данным Гидрометцентра по Ханты-Мансийскому автономному округу, в пятницу и субботу, 12 и 13 августа, в регионе прогнозируется дождливая погода с грозой и ветром до 17 м/с.

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