В Ростове-на-Дону проведут модернизацию драматического театра

В Ростове-на-Дону проведут работы по модернизации сценического комплекса большого и малого залов в Ростовском государственном драматическом театре имени М. Горького.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт госзакупок. На этом ресурсе в рамках конкурса выберут подрядчика для проведения работ.

К 1 февраля 2023 года подрядчик должен будет получить разрешение на реализацию проекта, завершить его необходимо до 30 ноября 2024 года.

Инвестиции в проект составят около 972 млн рублей.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае намерены завершить к концу 2023 года.