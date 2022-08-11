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В Ростове-на-Дону проведут модернизацию драматического театра

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В Ростове-на-Дону проведут работы по модернизации сценического комплекса большого и малого залов в Ростовском государственном драматическом театре имени М. Горького.
В Ростове-на-Дону проведут модернизацию драматического театра
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт госзакупок. На этом ресурсе в рамках конкурса выберут подрядчика для проведения работ.

К 1 февраля 2023 года подрядчик должен будет получить разрешение на реализацию проекта, завершить его необходимо до 30 ноября 2024 года.

Инвестиции в проект составят около 972 млн рублей. 

Ранее «Крыминформ» сообщало, что реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае намерены завершить к концу 2023 года.

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