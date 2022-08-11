В Ростове-на-Дону проведут модернизацию драматического театра
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт госзакупок. На этом ресурсе в рамках конкурса выберут подрядчика для проведения работ.
К 1 февраля 2023 года подрядчик должен будет получить разрешение на реализацию проекта, завершить его необходимо до 30 ноября 2024 года.
Инвестиции в проект составят около 972 млн рублей.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае намерены завершить к концу 2023 года.