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В Москве утвердили предмет охраны мемориального музея А. Н. Скрябина

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В Москве утвердили предмет охраны мемориального музея А. Н. Скрябина, который расположен по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11, строение 1.
В Москве утвердили предмет охраны мемориального музея А. Н. Скрябина
  • © портал Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В предмет охраны эксперты включили капитальные стены, перегородки, перекрытия, лестницу и убранство комнат, а также мемориальную доску на фасаде здания.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге памятниками культурного значения признали здания пороховых погребов и лаборатории в Лисьем Носу — посёлке Приморского района на берегу Финского залива.

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