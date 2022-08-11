В Москве утвердили предмет охраны мемориального музея А. Н. Скрябина
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
В предмет охраны эксперты включили капитальные стены, перегородки, перекрытия, лестницу и убранство комнат, а также мемориальную доску на фасаде здания.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге памятниками культурного значения признали здания пороховых погребов и лаборатории в Лисьем Носу — посёлке Приморского района на берегу Финского залива.