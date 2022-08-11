В ХМАО предупредили о дождливой погоде с грозой

Согласно данным Гидрометцентра по Ханты-Мансийскому автономному округу, в пятницу и субботу, 12 и 13 августа, прогнозируется дождливая погода с грозой и ветром до 17 м/с.

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Об этом сообщает URA.RU. «12 августа в большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, 9—14 м/с. Температура ночью — +12…+17 °С, днём — +17…+22 °С. 13 августа в большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 8—13 м/с, местами порывы 15—17 м/с. Температура ночью — +10…+15 °С, днём — +15…+20 °С», — сказано в сообщении Гидрометцентра. Ранее экс-руководитель Северо-Кавказского центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Иван Тетерин в беседе с «Радио 1» призвал не выходить из дома в грозу.