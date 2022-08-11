военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ХМАО предупредили о дождливой погоде с грозой

Короткая ссылка
Согласно данным Гидрометцентра по Ханты-Мансийскому автономному округу, в пятницу и субботу, 12 и 13 августа, прогнозируется дождливая погода с грозой и ветром до 17 м/с.
В ХМАО предупредили о дождливой погоде с грозой
  • Legion-Media
  • © Jaromír Chalabala

Об этом сообщает URA.RU.

«12 августа в большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, 9—14 м/с. Температура ночью — +12…+17 °С, днём — +17…+22 °С. 13 августа в большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 8—13 м/с, местами порывы 15—17 м/с. Температура ночью — +10…+15 °С, днём — +15…+20 °С», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

Ранее экс-руководитель Северо-Кавказского центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Иван Тетерин в беседе с «Радио 1» призвал не выходить из дома в грозу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить