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В Челябинской области ожидаются прохладные ночи при аномальной дневной жаре

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Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в ближайшие несколько дней.
В Челябинской области ожидаются прохладные ночи при аномальной дневной жаре
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

«В ночь на 11, 12 и 13 августа в горах и низинах температура будет опускаться до +6...+8 °С. При этом в светлое время суток в Челябинской области термометры будут показывать +30...+32 °С», — заявили в гидрометцентре.

В четверг и пятницу возможны дожди и грозы, ветер будет достигать скорости 14—15 м/с.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал, что в европейской части России в августе ожидается тёплая погода без природных аномалий.

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