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Межрегиональный фестиваль набережных пройдёт 23—28 августа в Самаре

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Межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест» пройдёт 23—28 августа в Самаре.
Межрегиональный фестиваль набережных пройдёт 23—28 августа в Самаре
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Hester

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Шесть дней на фестивале будут происходить настоящие чудеса. Взрослые смогут снова почувствовать себя детьми, а дети — пережить яркие моменты и, возможно, немного повзрослеть. «ВолгаФест-2022» — не для детей, а про детей. Это посвящение радости, беззаботной жизни и, конечно, волшебству», — заявили организаторы.

Гости смогут увидеть спектакль «Сказка о потерянном голосе», созданный специально к фестивалю.

Также запланирована музыкальная программа. Кроме того, будут работать ярмарка и рынок местной еды.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

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