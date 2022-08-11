Студия «Ленфильм» запустит в сентябре квест «По следам Шерлока Холмса» в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Квест практически готов, мы просто отрабатываем какие-то технические моменты, ищем актёров на роль Шерлока Холмса», — заявил экскурсовод и куратор проекта Леонид Суханов.

По его словам, возрастных ограничений не будет.

Суханов добавил, что квест будет начинаться у здания студии на Каменноостровском проспекте, а заканчиваться — у Петропавловской крепости.

Ранее актриса Елизавета Запорожец в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей роли в сериале «Новенькие».