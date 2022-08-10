Спасатели предупредили о дождях с градом в Крыму в ближайшие дни

Спасатели предупредили о дождях с градом в Крыму в ближайшие два дня.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Вечером и до конца суток 10 августа, 11 августа в Крыму в центральных, южных и восточных районах сильные ливни, грозы, град, шквал 15—20 м/с», — заявили в ведомстве.

Там также предупредили о вероятности возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ и дорогах.

Ранее экс-руководитель Северо-Кавказского центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Иван Тетерин в беседе с «Радио 1» призвал не выходить из дома в грозу.