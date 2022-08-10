военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Спасатели предупредили о дождях с градом в Крыму в ближайшие дни

Короткая ссылка
Спасатели предупредили о дождях с градом в Крыму в ближайшие два дня.
Спасатели предупредили о дождях с градом в Крыму в ближайшие дни
  • Gettyimages.ru
  • © Shivani Anand / EyeEm

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Вечером и до конца суток 10 августа, 11 августа в Крыму в центральных, южных и восточных районах сильные ливни, грозы, град, шквал 15—20 м/с», — заявили в ведомстве.

Там также предупредили о вероятности возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ и дорогах.

Ранее экс-руководитель Северо-Кавказского центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Иван Тетерин в беседе с «Радио 1» призвал не выходить из дома в грозу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить