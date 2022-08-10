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Метеоролог Шувалов пообещал «пятидневку почти жары» в столичном регионе

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.
Метеоролог Шувалов пообещал «пятидневку почти жары» в столичном регионе
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

«У нас была пятидневка жары с 3 по 7 августа, когда температура превышала норму на 4—6 градусов. Впереди нас ждёт очередная пятидневка, но в этот раз почти жаркой погоды. С пятницы по вторник в Москве температура воздуха будет стоять на уровне 28—30 градусов», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Вместе с тем, считает Шувалов, настолько жаркой погоды, как была в начале августа, можно не ждать — будет прохладнее на 1,5—2 градуса.

Ранее экс-руководитель Северо-Кавказского центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Иван Тетерин в беседе с «Радио 1» призвал не выходить из дома в грозу.

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