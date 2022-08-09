В Тверской области ликвидировали 14 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона
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Об этом сообщает tverigrad.ru с ссылкой на региональное Министерство лесного комплекса.
«Все пожары ликвидированы в день обнаружения. Не допущено перехода огня на земли иных категорий», — заявили в ведомстве.
За минувшую неделю в области зарегистрировали два лесных пожара — в Кашинском и Калининском районах.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане ограничили доступ в леса из-за высокой пожарной опасности.