В Подмосковье провели 100 тысяч цифровых проверок с 2020 года
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Об этом сообщает «Радио 1».
«Проверку проводят сотрудники учреждений культуры по специальному чек-листу в мобильном приложении «Проверки Подмосковья». Особое внимание уделяется состоянию входных групп и ограждений, чистоте территории. Лидером по числу проведённых проверок в цифре стал Одинцовский городской округ», — заявила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Всего под цифровым контролем находится более 7,7 тыс. объектов культуры.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.