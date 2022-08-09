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В Подмосковье провели 100 тысяч цифровых проверок с 2020 года

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В Московской области контролируют состояние библиотек, театров и образовательных учреждений сферы культуры и культурно-досуговых учреждений с помощью специальной мобильной платформы. С 2020 года проведено 100 тыс. проверок.
В Подмосковье провели 100 тысяч цифровых проверок с 2020 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1».

«Проверку проводят сотрудники учреждений культуры по специальному чек-листу в мобильном приложении «Проверки Подмосковья». Особое внимание уделяется состоянию входных групп и ограждений, чистоте территории. Лидером по числу проведённых проверок в цифре стал Одинцовский городской округ», — заявила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Всего под цифровым контролем находится более 7,7 тыс. объектов культуры.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.

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