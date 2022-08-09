В Татарстане ограничили доступ в леса из-за высокой пожарной опасности

В Татарстане ограничили доступ в леса из-за пожароопасности четвёртого класса. Запрет продлится 21 день.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на постановление республиканского кабмина.

В частности, ограничение пребывания граждан в лесах и въезда туда транспорта действует в Аксубаевском, Бугульминском, Камском, Нижнекамском, Приволжском и Черемшанском лесничествах.

Ранее климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов, научный руководитель Института глобального климата и экологии, высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.