В Татарстане ограничили доступ в леса из-за высокой пожарной опасности
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на постановление республиканского кабмина.
В частности, ограничение пребывания граждан в лесах и въезда туда транспорта действует в Аксубаевском, Бугульминском, Камском, Нижнекамском, Приволжском и Черемшанском лесничествах.
Ранее климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов, научный руководитель Института глобального климата и экологии, высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.