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В Пермском крае предупредили о грозах и усилении ветра до 20 м/с

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В Пермском крае в ближайшие два дня ожидается ухудшение погоды.
В Пермском крае предупредили о грозах и усилении ветра до 20 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу 9 и 10 августа ночью местами, а днём повсеместно пройдут дожди, по северу в отдельных районах — ливни, сильные дожди. При грозе порывы ветра могут достигать 15—20 м/с.

Спасатели рекомендуют не находиться в непогоду у деревьев и линий электропередачи.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с сильными дождями в регионах страны.

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