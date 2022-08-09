Актриса Елизавета Запорожец рассказала о своей роли в сериале «Новенькие»

Актриса Елизавета Запорожец рассказала подробности о своей роли в сериале «Новенькие».

«Переключиться с детской истории на взрослую сложно, но для этого у нас проходили читки, встречи с режиссёром, и я разбирала подробно, почему моя Лера стала такой, какая она есть. Да, в школе моя героиня была классной девчонкой, но со своими тараканами. А в третьем сезоне появились новые проблемы, более существенные», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, Лера — целеустремлённая девушка, которая всегда знала, чего хочет: поступить в театральный институт, стать актрисой.

«В первом и во втором сезонах Лера отстаивала перед родителями эту свою идею. А в третьем она уже пробует осуществить свою цель. В этом мы с Лерой похожи», — сообщила Запорожец.

Вместе с тем, считает актриса, героиня более злая — от обид и плохих взаимоотношений с родителями.

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