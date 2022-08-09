Мишустин поздравил «Херсонес Таврический» с 130-летием

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил музей-заповедник «Херсонес Таврический» с 130-летием.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Херсонес Таврический — памятник мирового значения, история которого тесно связана с древними цивилизациями. Это и место принятия крещения князем Владимиром, которое ознаменовало начало христианской Руси», — заявил Мишустин.

По его словам, благодаря учёным, историкам и археологам музей превратился в крупный научно-исследовательский и культурный центр.

Как отметил Мишустин, «Херсонес Таврический» динамично развивается, успешно осваивает новые технологии, реализует онлайн-проекты.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусств.