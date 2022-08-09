В Москве 10—14 августа пройдёт XI Российский фестиваль короткометражек
- РИА Новости
Посетить бесплатные показы сможет любой желающий, передаёт НТВ.
Продолжительность каждого фильма — не более 30 минут. Всего для конкурса отобрали свыше 300 картин, в частности, с участием Данилы Козловского, Дениса Шведова, Надежды Михалковой, Павла Деревянко, Яна Цапника, Наталии Медведевой и других артистов.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открылся фестиваль «Опера — всем». Церемония прошла на Соборной площади Петропавловской крепости.