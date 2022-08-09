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В Москве 10—14 августа пройдёт XI Российский фестиваль короткометражек

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В Москве XI Российский фестиваль короткометражных фильмов KONIK стартует в среду, 10 августа, и продлится до 14 августа.
В Москве 10—14 августа пройдёт XI Российский фестиваль короткометражек
  • РИА Новости

Посетить бесплатные показы сможет любой желающий, передаёт НТВ.

Продолжительность каждого фильма — не более 30 минут. Всего для конкурса отобрали свыше 300 картин, в частности, с участием Данилы Козловского, Дениса Шведова, Надежды Михалковой, Павла Деревянко, Яна Цапника, Наталии Медведевой и других артистов.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открылся фестиваль «Опера — всем». Церемония прошла на Соборной площади Петропавловской крепости.

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