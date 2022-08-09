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Приморский художник Батухтин назвал себя реалистом

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В Приморском отделении Союза художников России проходит выставка скульптора и художника Олега Батухтина «По дороге домой».
Приморский художник Батухтин назвал себя реалистом
  • Gettyimages.ru

В этом году автор празднует 65-летие, сообщает zr.media.

«Знаете, как только не обзывают то, что я сделал. Неожиданно, но кто-то видит в этом экспрессионизм, кто-то сравнил меня с Энди Уорхолом. Профессионалы из Санкт-Петербурга заметили в живописи мою натуру скульптора, один художник нашёл элементы дизайна. Я считаю, что это обычный реализм, как ни странно. Здесь изображены реальные образы: дорога, дерево, корова, острова, закат. Я не вижу каких-то изысков», — объяснил Батухтин.

Ранее НСН сообщала, что иммерсивную выставку «Пётр Первый. Рождение империи», которую торжественно открыл 9 июня президент России Владимир Путин, продлили до конца 2022 года.

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