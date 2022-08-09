В Челябинской области синоптики прогнозируют жару до +34 °С

Как сообщает гидрометцентр по Челябинской области, на неделе в регионе установится жаркая погода до +33…+34 °С на фоне дождей, сильного ветра и гроз.

Об этом пишет URA.RU.

«Температура в Челябинской области начнёт постепенно расти с 9 августа, когда она достигнет +31 °С. На следующий день, 10 августа, столбики термометров поднимутся уже до +33 °С. В четверг, 11 августа, станет ещё жарче — до +34 °С», — уточнили в областном ЦГМС.

При этом 11 августа на Южном Урале ожидаются кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с сильными дождями в регионах страны.