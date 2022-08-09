военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Челябинской области синоптики прогнозируют жару до +34 °С

Короткая ссылка
Как сообщает гидрометцентр по Челябинской области, на неделе в регионе установится жаркая погода до +33…+34 °С на фоне дождей, сильного ветра и гроз.
В Челябинской области синоптики прогнозируют жару до +34 °С
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

«Температура в Челябинской области начнёт постепенно расти с 9 августа, когда она достигнет +31 °С. На следующий день, 10 августа, столбики термометров поднимутся уже до +33 °С. В четверг, 11 августа, станет ещё жарче — до +34 °С», — уточнили в областном ЦГМС.

При этом 11 августа на Южном Урале ожидаются кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с сильными дождями в регионах страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить