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В Курганской области ожидается жара до +33 °С

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Согласно данным курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Курганской области до 12 августа установится 30-градусная жара с переменной облачностью.
В Курганской области ожидается жара до +33 °С
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

«С 9 по 11 августа включительно температура воздуха днём прогреется до +33 °С. Днём и ночью ожидается переменная облачность, без осадков», — говорится в сообщении.

Ночью температура воздуха будет варьироваться от +10 до +18 °С. Ветер преимущественно неустойчивый, слабый.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с сильными дождями в регионах страны.

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