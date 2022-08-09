В Курганской области ожидается жара до +33 °С
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU.
«С 9 по 11 августа включительно температура воздуха днём прогреется до +33 °С. Днём и ночью ожидается переменная облачность, без осадков», — говорится в сообщении.
Ночью температура воздуха будет варьироваться от +10 до +18 °С. Ветер преимущественно неустойчивый, слабый.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с сильными дождями в регионах страны.