Специалист Иванова посоветовала приучать кошек к прогулкам постепенно

Специалист по уходу за животными зеленоградского приюта Елена Иванова посоветовала приучать кошек к прогулкам постепенно.

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Тема выгула кошек на поводке по городу неоднозначна. С одной стороны, свежий воздух полезен животному, а знакомство с новыми местами и запахами стимулирует работу мозга. С другой стороны, прогулка может стать источником стресса и даже опасности для здоровья кошки», — заявила Иванова.

По её словам, первый этап подготовки может занять от одного дня до нескольких недель. В это время рекомендуется помочь животному привыкнуть к шлейке и поводку, после чего можно попробовать выйти на улицу.

«Отпустите кошку или откройте переноску в относительно тихом месте недалеко от дома», — советует Иванова.

Если животное начнёт нервничать, лучше вернуться домой. Если всё в порядке, то можно постепенно увеличивать время прогулок. Выбирать желательно немноголюдные и тихие места.

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