военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Специалист Иванова посоветовала приучать кошек к прогулкам постепенно

Короткая ссылка
Специалист по уходу за животными зеленоградского приюта Елена Иванова посоветовала приучать кошек к прогулкам постепенно.
Специалист Иванова посоветовала приучать кошек к прогулкам постепенно
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Villarreal / EyeEm

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Тема выгула кошек на поводке по городу неоднозначна. С одной стороны, свежий воздух полезен животному, а знакомство с новыми местами и запахами стимулирует работу мозга. С другой стороны, прогулка может стать источником стресса и даже опасности для здоровья кошки», — заявила Иванова.

По её словам, первый этап подготовки может занять от одного дня до нескольких недель. В это время рекомендуется помочь животному привыкнуть к шлейке и поводку, после чего можно попробовать выйти на улицу.

«Отпустите кошку или откройте переноску в относительно тихом месте недалеко от дома», — советует Иванова.

Если животное начнёт нервничать, лучше вернуться домой. Если всё в порядке, то можно постепенно увеличивать время прогулок. Выбирать желательно немноголюдные и тихие места.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить