Вильфанд прокомментировал ситуацию с сильными дождями в регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал ситуацию с сильными дождями в регионах страны.

«Интересно, что в Приморском крае наблюдаются очень сильные дожди, вчера там выпало до 96 мм осадков. Это настоящий тропический дождь, колоссальное количество осадков. Такие дожди приводят к негативным последствиям», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, непростая ситуация сложилась и в Приамурье.

«На верхнем Амуре за счёт сильных дождей, которые выпали и ранее, и сейчас продолжаются, ожидается подъём уровня воды на два-три метра до опасных отметок», — сообщил Вильфанд.

По его словам, на притоках Амура в Амурской области до среды сохранится уровень, который называется «опасные явления».

Ранее климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов, научный руководитель Института глобального климата и экологии, высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.