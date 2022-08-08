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Вильфанд прокомментировал ситуацию с сильными дождями в регионах России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал ситуацию с сильными дождями в регионах страны.
Вильфанд прокомментировал ситуацию с сильными дождями в регионах России
  • Gettyimages.ru
  • © Holger Leue

«Интересно, что в Приморском крае наблюдаются очень сильные дожди, вчера там выпало до 96 мм осадков. Это настоящий тропический дождь, колоссальное количество осадков. Такие дожди приводят к негативным последствиям», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, непростая ситуация сложилась и в Приамурье.

«На верхнем Амуре за счёт сильных дождей, которые выпали и ранее, и сейчас продолжаются, ожидается подъём уровня воды на два-три метра до опасных отметок», — сообщил Вильфанд.

По его словам, на притоках Амура в Амурской области до среды сохранится уровень, который называется «опасные явления».

Ранее климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов, научный руководитель Института глобального климата и экологии, высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.

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