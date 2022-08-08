Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москву вернётся жара

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву вернётся жара.

«По предварительным прогнозам, во второй половине августа ожидаются дни с довольно высокой температурой. Она может достигать +27...+29 °С, что на три — пять градусов выше нормы», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в ближайшие понедельник-вторник в столичном регионе характер погоды будет определять атмосферный фронт.

«Он сейчас лежит восточнее Московской области. Сегодня ночью и завтра он будет двигаться в обратном направлении, и мы будем находиться под его влиянием», — пояснила Позднякова.

Ранее климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов, научный руководитель Института глобального климата и экологии, высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.