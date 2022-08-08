В Приморье спасли детёныша дальневосточного леопарда

В Приморском крае сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» обнаружили и спасли истощённого четырёхмесячного детёныша дальневосточного леопарда.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу национального парка.

Животное обнаружили в одиночестве у границ нацпарка в Надеждинском районе края. Это первый случай вынужденного изъятия леопарда из дикой природы в таком юном возрасте, уточнили в организации.

«Леопард уже прошёл вакцинацию. Он проявляет адекватное поведение, показывает реакцию избегания человека, как и положено дикому зверю. Для него необходимо провести реабилитацию», — прокомментировал председатель правления МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

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