В Москве к концу недели ожидается до +28 °С
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
В беседе с «Известиями» Вильфанд сказал, что с сегодняшнего дня Москва будет находиться в холодной части антициклона.
При этом со среды погода будет малооблачная, вероятность осадков небольшая, температурный фон повысится до +23...+25 °С.
«Начиная с четверга температура будет повышаться, потому что гребень высокого давления будет постепенно продвигаться на восток, влияние холодных воздушных масс там будет не так выражено, и температура перевалит 25-градусную отметку. В пятницу и субботу она будет +26...+28 °С», — добавил Вильфанд.
Осадков во второй половине недели не ожидается.
В то же время в Тюмени с 8 по 13 августа дневная температура воздуха не опустится ниже +25 °С. Об этом URA.RU сообщили в Гидрометцентре России.