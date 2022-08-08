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В Москве к концу недели ожидается до +28 °С

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что к концу текущей недели в Москву вернётся жаркая погода — температура воздуха поднимется до +28 °С.
В Москве к концу недели ожидается до +28 °С
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В беседе с «Известиями» Вильфанд сказал, что с сегодняшнего дня Москва будет находиться в холодной части антициклона.

При этом со среды погода будет малооблачная, вероятность осадков небольшая, температурный фон повысится до +23...+25 °С.

«Начиная с четверга температура будет повышаться, потому что гребень высокого давления будет постепенно продвигаться на восток, влияние холодных воздушных масс там будет не так выражено, и температура перевалит 25-градусную отметку. В пятницу и субботу она будет +26...+28 °С», — добавил Вильфанд.

Осадков во второй половине недели не ожидается.

В то же время в Тюмени с 8 по 13 августа дневная температура воздуха не опустится ниже +25 °С. Об этом URA.RU сообщили в Гидрометцентре России.

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