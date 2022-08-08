Парки и усадьбы Москвы подготовили развлекательную программу 10—14 августа

Парки Москвы подготовили для жителей столицы культурные мероприятия с 10 по 14 августа.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Так, в парке «Фили» состоится фестиваль Top Fili music, в саду имени Н.Э. Баумана покажут экранизацию повести Сергея Антонова «Дело было в Пенькове», а в Таганском парке — фильм «Мы из джаза».

Также проведут спортивные тренировки, фестивали, кукольные представления для детей и другие мероприятия.

Ранее ФАН сообщало, что в Музее ВДНХ открылась выставка, рассказывающая об усадьбе Останкино.