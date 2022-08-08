Парки и усадьбы Москвы подготовили развлекательную программу 10—14 августа
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Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.
Так, в парке «Фили» состоится фестиваль Top Fili music, в саду имени Н.Э. Баумана покажут экранизацию повести Сергея Антонова «Дело было в Пенькове», а в Таганском парке — фильм «Мы из джаза».
Также проведут спортивные тренировки, фестивали, кукольные представления для детей и другие мероприятия.
Ранее ФАН сообщало, что в Музее ВДНХ открылась выставка, рассказывающая об усадьбе Останкино.