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Парки и усадьбы Москвы подготовили развлекательную программу 10—14 августа

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Парки Москвы подготовили для жителей столицы культурные мероприятия с 10 по 14 августа.
Парки и усадьбы Москвы подготовили развлекательную программу 10—14 августа
  • © Е. Самарина / Mos.ru

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Так, в парке «Фили» состоится фестиваль Top Fili music, в саду имени Н.Э. Баумана покажут экранизацию повести Сергея Антонова «Дело было в Пенькове», а в Таганском парке — фильм «Мы из джаза».

Также проведут спортивные тренировки, фестивали, кукольные представления для детей и другие мероприятия.

Ранее ФАН сообщало, что в Музее ВДНХ открылась выставка, рассказывающая об усадьбе Останкино.

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