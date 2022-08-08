В Москве назвали самые популярные породы кошек
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Об этом пишет «Москва 24».
Фаворитами у москвичей стали кошки британской породы. Популярностью пользуются также сиамские, ориентальные, бурмы и бенгальские коты.
Среди длинношёрстных животных жители Москвы чаще всего выбирают мейн-кунов, сибирских и персидских.
Кроме того, популярностью пользуются сфинксы.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.