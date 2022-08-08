В Москве назвали самые популярные породы кошек

В комитете ветеринарии Москвы назвали породы кошек, которые пользуются наибольшей популярностью у столичных жителей.

Об этом пишет «Москва 24».

Фаворитами у москвичей стали кошки британской породы. Популярностью пользуются также сиамские, ориентальные, бурмы и бенгальские коты.

Среди длинношёрстных животных жители Москвы чаще всего выбирают мейн-кунов, сибирских и персидских.

Кроме того, популярностью пользуются сфинксы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.