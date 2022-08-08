В Петербурге Молодёжный театр представил новую экскурсию по Измайловскому саду

Санкт-Петербургский государственный Молодёжный театр на Фонтанке представил экскурсию по Измайловскому саду, которая заканчивается закулисьем.

В интервью «Петербургскому дневнику» художественный руководитель театра Семён Спивак выразил уверенность, что Измайловский сад и театральное закулисье будут интересны зрителю.

Он также рассказал, что в новом сезоне планирует репетировать три новых спектакля, один из которых — «Васса Железнова» по пьесе Максима Горького, где главную роль сыграет заслуженная артистка России Екатерина Унтилова.

Ранее ФАН сообщало о фестивале «Опера — всем» в Санкт-Петербурге.