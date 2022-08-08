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В ХМАО прогнозируют небольшое похолодание с 10 августа

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Согласно прогнозу специалистов Гидрометцентра по Ханты-Мансийскому автономному округу, неделя начнётся с дождей и гроз, а со среды, 10 августа, начнёт спадать жара.
В ХМАО прогнозируют небольшое похолодание с 10 августа
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

«9 августа днём местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днём +25...+30 °С. 10 августа днём местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, в северо-западных районах +7...+12 °С, днём +21...+26 °С», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ранее, как передавало агентство «Невские новости», спасатели предупредили о тумане и грозах в Ленинградской области в понедельник, 8 августа.

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