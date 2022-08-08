В ХМАО прогнозируют небольшое похолодание с 10 августа

Согласно прогнозу специалистов Гидрометцентра по Ханты-Мансийскому автономному округу, неделя начнётся с дождей и гроз, а со среды, 10 августа, начнёт спадать жара.

РИА Новости