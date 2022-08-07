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Синоптик Макарова рассказала о погоде в столичном регионе в начале недели

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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в столичном регионе в начале недели.
Синоптик Макарова рассказала о погоде в столичном регионе в начале недели
  • РИА Новости

В беседе с Общественной службой новостей она заявила, что в понедельник возможен дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза.

Температура воздуха в Москве составит +22...+24 °С днём, в Московской области +21...+26 °С. Порывы ветра при грозе могут достигать 17 м/с.

Во вторник ожидается более «спокойная» погода — переменная облачность, кратковременный дождь, умеренный ветер, +21...+26 °С.

В среду, по прогнозу, будет преимущественно без осадков, днём +21...+26 °С.

«Вторая половина недели — переменная облачность, в четверг преимущественно без осадков, дневная температура +21...+26 °С. С пятницы по воскресенье +23...+28 °С, местами небольшой кратковременный дождь, несильный ветер. Прохладные ночи сохранятся — +9...+14 °С», — добавила Макарова.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал, что в европейской части России в августе ожидается тёплая погода без природных аномалий.

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