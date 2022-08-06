В Забайкальском крае предупредили о заморозках

В Забайкальском крае выпустили экстренное предупреждение из-за заморозков.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, в воскресенье, 7 августа, местами в южной половине края температура воздуха опустится до -1 °С.

Жителям и руководителям сельскохозяйственных предприятий рекомендуют защитить посадки.

«С понижением ночных температур воздуха также увеличивается вероятность возникновения бытовых и техногенных пожаров. Будьте осторожны при эксплуатации печей и электроприборов», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий.