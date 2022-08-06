В Москве открылся фестиваль «Новая классика»
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Новая классика — это трендовая музыка, световые постановки, видео-арт. Только так можно добиться, чтобы молодёжь обратила внимание на современную классику, которая создаётся в это время, и «подключилась» к изучению признанной классической музыки», — заявил Илья Бачурин, один из организаторов фестиваля.
Основные концерты проходят на сцене большого амфитеатра. Выступления состоятся и в малом амфитеатре.
Также программа включает творческие встречи.
Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.