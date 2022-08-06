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В Челябинской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий

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В Челябинской области до вечера 10 августа объявили режим неблагоприятных метеоусловий.
В Челябинской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Как отметили в областном Минэкологии, в последние несколько дней в Челябинске регистрировались превышения загрязняющих веществ по сероводороду, взвешенным частицам. Они вызваны комплексным воздействием всех источников загрязнения.

Тем временем, в Обь-Иртышском УГМС рассказали о погоде в Омской области. В воскресенье, 7 августа, ожидается до +16 °С ночью, до +28 °С днём, передаёт gorod55.ru. Ветер 8 — 13 м/с.

Днём в регионе также возможны дожди, местами грозы.

Ранее МЧС предупредило о высокой пожароопасности лесов и торфяников в Удмуртии.

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