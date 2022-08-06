В Якутии для тушения пожаров вызовут искусственные дожди
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).
Отмечается, что для этого в Алданском районе Якутии будут работать самолёт-лаборатория Як-42Д Росгидромета и Ан-26 «Циклон».
Всего на территории региона действуют 54 лесных пожара на общей площади 238 807 га.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что 6 августа в Крыму ожидаются ливни с грозами, градом и штормовым ветром.