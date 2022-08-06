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В Якутии для тушения пожаров вызовут искусственные дожди

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Для тушения лесных пожаров в Якутии вызовут искусственные дожди.
В Якутии для тушения пожаров вызовут искусственные дожди
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Отмечается, что для этого в Алданском районе Якутии будут работать самолёт-лаборатория Як-42Д Росгидромета и Ан-26 «Циклон».

Всего на территории региона действуют 54 лесных пожара на общей площади 238 807 га.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что 6 августа в Крыму ожидаются ливни с грозами, градом и штормовым ветром.

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