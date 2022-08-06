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Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.
Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
  • РИА Новости

«Общее название для грядущей недели «отдыхаем от жары». Пик жары пройден, и 7 августа в город придёт холодный фронт с ливнями и грозами. После этого осуществится переход к другому типу погоды: жара уйдёт, и воцарится ровное тепло», — рассказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Шувалов рассказал, что 8—9 августа в столице ожидается +22...+23 °C, температура воздуха 10—12 августа повысится до +24...+25°C.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал, что в европейской части России в августе ожидается тёплая погода без аномалий.

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