Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

«Общее название для грядущей недели «отдыхаем от жары». Пик жары пройден, и 7 августа в город придёт холодный фронт с ливнями и грозами. После этого осуществится переход к другому типу погоды: жара уйдёт, и воцарится ровное тепло», — рассказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Шувалов рассказал, что 8—9 августа в столице ожидается +22...+23 °C, температура воздуха 10—12 августа повысится до +24...+25°C.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал, что в европейской части России в августе ожидается тёплая погода без аномалий.