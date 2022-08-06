В Астрахани со 2 по 11 сентября пройдёт фестиваль классической музыки OperaFirst 2022

Международный фестиваль классической музыки OperaFirst 2022 пройдёт в Астрахани со 2 по 11 сентября.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт фестиваля.

На открытии фестиваля будет представлена опера Модеста Мусорского «Хованщина» в постановке Астраханского театра оперы и балета.

В последующие дни фестиваля на сцене Астраханской государственной филармонии выступят артисты из России, Туркмении, Ирана, Азербайджана и Казахстана.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.