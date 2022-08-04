В ХМАО ожидается жара до +30 °С
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.
«Небольшая облачность и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура днём +25...+30 °С, ночью +9...+14 °С. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза», — говорится в прогнозе.
В Ханты-Мансийске, Сытомино и Юильске действует повышенный, пятый класс пожароопасности.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.