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В ХМАО ожидается жара до +30 °С

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В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается жаркая погода.
В ХМАО ожидается жара до +30 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

«Небольшая облачность и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура днём +25...+30 °С, ночью +9...+14 °С. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза», — говорится в прогнозе.

В Ханты-Мансийске, Сытомино и Юильске действует повышенный, пятый класс пожароопасности.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.

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