Метеоролог Позднякова предупредила о дождях в Москве в воскресенье

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о дождях в Москве в воскресенье, 7 августа.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что в ближайшие дни столица будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта.

«Всегда, когда жара сменяется более прохладным воздухом, процессы смены довольно активные, поэтому мы ожидаем дожди — не исключено, что они местами будут сильными. Днём в воскресенье будут сопровождаться грозой и не исключён град», — отметила Позднякова.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.