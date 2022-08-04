Метеоролог Позднякова предупредила о дождях в Москве в воскресенье
- РИА Новости
В беседе с газетой «Известия» она заявила, что в ближайшие дни столица будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта.
«Всегда, когда жара сменяется более прохладным воздухом, процессы смены довольно активные, поэтому мы ожидаем дожди — не исключено, что они местами будут сильными. Днём в воскресенье будут сопровождаться грозой и не исключён град», — отметила Позднякова.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.