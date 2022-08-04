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Кинолог Уражевский дал советы по защите собак от жары

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Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский дал советы по защите собак от жары.
Кинолог Уражевский дал советы по защите собак от жары
  • Gettyimages.ru

«Самое опасное — оставлять собаку в запертой машине. Этого нельзя делать ни на десять минут, ни на пять, ни даже на две. Если в машине собака, то там или должны быть (открыты. — RT) все окна, или работать кондиционер. А так как оставлять собаку в заведённой машине тоже небезопасно, лучше сначала завезти её домой, а уже потом идти за покупками», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, также нельзя оставлять животных на солнцепёке. Нежелательно использовать в жару и намордник, поскольку он может помешать потоотделению и естественному охлаждению собаки.

Уражевский посоветовал обеспечить комфортную обстановку собаке и дома.

«Это или квартира, дом, где работает кондиционер, либо старые дома, где есть прохлада, где всё продувается. Если такой возможности нет, то нужно смачивать животным шерсть. И всегда должен быть доступ к чистой и прохладной питьевой воде», — уточнил кинолог.

Он добавил, что гулять с собакой лучше рано утром и по вечерам.

Ранее специалисты ветеринарных клиник рассказали телеканалу «360», как в жару предупредить возникновение теплового удара у собак.

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