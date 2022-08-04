Метеоролог Позднякова прокомментировала жару в Москве

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прокомментировала жару в столичном регионе.

«Для Москвы температура, которая превышает отметку +30 °С, относится к категории очень жаркой погоды. Конечно, такая высокая температура неблагоприятна для жизнедеятельности москвичей», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, поэтому московские власти принимают дополнительные меры для охлаждения воздуха и дорожного полотна. Аэрация проводится несколько раз в сутки.

В воскресенье регион пересечёт холодный атмосферный фон, возможны дожди разной интенсивности. Температура понизится на 4—5 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области на выходных сохранится 30-градусная жара.