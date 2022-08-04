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Синоптики прогнозируют жару в выходные в Татарстане

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Синоптики прогнозируют жару до +33 °С в ближайшие выходные дни в Татарстане.
Синоптики прогнозируют жару в выходные в Татарстане
  • РИА Новости

Как сообщает «Реальное время», днём в пятницу и субботу в Татарстане ожидается +26...+32 °С, в воскресенье — +28...+33 °С.

По информации Гидрометцентра Татарстана, жара сохранится в начале следующей недели, температура воздуха составит +27...+33 °С, во вторник возможен кратковременный дождь.

Ранее в беседе с радио Sputnik главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в августе в Центральной России сохранится жаркая погода.

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