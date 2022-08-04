Жителей Прикамья предупредили о высокой пожароопасности

В МЧС предупредили жителей Прикамья о высоком риске возникновения лесных пожаров с 7 по 9 августа из-за сильной жары.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное отделение МЧС.

В большинстве районов Прикамья установлен четвёртый класс пожарной опасности, а в центральных районах — пятый класс пожарной опасности.

МЧС просит жителей и гостей Прикамья соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее в интервью радио Sputnik главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал «температурный форсаж» в Центральной России в августе.