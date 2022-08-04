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В Москве проведут 40 авторских экскурсий

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В рамках проекта «Гуляем по Москве» и программы «Мой район» пройдут 40 авторских бесплатных экскурсий по районам столицы.
В Москве проведут 40 авторских экскурсий
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

В течение августа можно будет совершить прогулку по Северному Чертанову, парку-усадьбе Петровско-Разумовское, попасть на Лысую гору, описанную Михаилом Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита», и в другие локации.

Уточняется, что маршруты составлялись известными гидами. Их продолжительность составляет от 1,5 до 3 ч, они предназначены для семей с детьми.

Ранее ФАН сообщало, что в Музее ВДНХ открылась выставка, рассказывающая об усадьбе Останкино.

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