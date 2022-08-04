В Петербурге Дворцовый мост разведут под Седьмую Ленинградскую симфонию Шостаковича
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Акция пройдёт в рамках шоу «Поющие мосты» и откроет череду городских мероприятий, которые пройдут в Санкт-Петербурге к 80-летию первого исполнения произведения.
А в Екатеринбурге и Свердловской области, как сообщает tagilcity.ru, 27 августа начинается акция «Ночь кино», в рамках которой можно будет увидеть популярные фильмы российских производителей.
Кинопоказ пройдёт бесплатно в 12 местах облцентра.