В Петербурге Дворцовый мост разведут под Седьмую Ленинградскую симфонию Шостаковича

В Санкт-Петербурге в ночь с 8 на 9 августа разведут Дворцовый мост под Седьмую Ленинградскую симфонию Шостаковича в честь 80-летия с даты её первого исполнения.

РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник». Акция пройдёт в рамках шоу «Поющие мосты» и откроет череду городских мероприятий, которые пройдут в Санкт-Петербурге к 80-летию первого исполнения произведения. А в Екатеринбурге и Свердловской области, как сообщает tagilcity.ru, 27 августа начинается акция «Ночь кино», в рамках которой можно будет увидеть популярные фильмы российских производителей. Кинопоказ пройдёт бесплатно в 12 местах облцентра.