Фестиваль оперы и балета «Херсонес» начался в Севастополе

В Севастополе стартовал Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес».

Фестиваль проходит во включённом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО заповеднике «Херсонес Таврический», где находится единственный на территории СНГ античный театр, передаёт НТВ.

В первый вечер зрители увидели балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева, который исполнила труппа Михайловского театра.

Над постановкой работали специалисты из Испании, Ирака, Сербии.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открылся фестиваль «Опера — всем». Церемония прошла на Соборной площади Петропавловской крепости.