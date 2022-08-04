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Фестиваль оперы и балета «Херсонес» начался в Севастополе

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В Севастополе стартовал Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес».
Фестиваль оперы и балета «Херсонес» начался в Севастополе
  • © Фото с сайта президента РФ

Фестиваль проходит во включённом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО заповеднике «Херсонес Таврический», где находится единственный на территории СНГ античный театр, передаёт НТВ.

В первый вечер зрители увидели балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева, который исполнила труппа Михайловского театра.

Над постановкой работали специалисты из Испании, Ирака, Сербии.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открылся фестиваль «Опера — всем». Церемония прошла на Соборной площади Петропавловской крепости.

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