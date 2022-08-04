Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Центральной России в ближайшие дни
- РИА Новости
В беседе с радио Sputnik Тишковец сказал, что сейчас температура воздуха составляет +27...+29 °С, а позже она будет повышаться — во второй половине недели температура превысит +30 °С.
«На конец первой недели августа температурный фон в Центральной России выйдет на показатели +27...+32 °С. Столбики термометров 5 и 6 августа будут штурмовать тридцатиградусную отметку», — добавил синоптик.
Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщило, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение на 3—5 августа.