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Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Центральной России в ближайшие дни

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Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в августе в Центральной России сохранится жаркая погода.
Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Центральной России в ближайшие дни
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik Тишковец сказал, что сейчас температура воздуха составляет +27...+29 °С, а позже она будет повышаться — во второй половине недели температура превысит +30 °С.

«На конец первой недели августа температурный фон в Центральной России выйдет на показатели +27...+32 °С. Столбики термометров 5 и 6 августа будут штурмовать тридцатиградусную отметку», — добавил синоптик. 

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщило, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение на 3—5 августа.

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