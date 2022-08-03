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Певец Трофимов рассказал о своей роли в опере «Жизнь за царя»

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Оперный певец Станислав Трофимов рассказал о своей роли Ивана Сусанина в постановке Мариинского театра «Жизнь за царя».
Певец Трофимов рассказал о своей роли в опере «Жизнь за царя»
  • © Сергей Пятаков

«Иван Сусанин — партия длиною в жизнь. Я дебютировал в ней в 2012-м на Урале — в глубоком традиционно поставленном спектакле с текстом Розена и ярко расставленными патриотическими и религиозными акцентами. Тот Сусанин был персонажем грандиозным, эпическим. В Мариинской постановке акцент заострён на одном человеке и его семье», — заявил Трофимов в беседе с «Российской газетой».

По его словам, несоизмеримая боль утраты для семьи делает трагедию Сусанина более частной и драматичной.

Артист добавил, что, когда погибает герой эпический, это вызывает гордость.

Ранее агентство «Новый Севастополь» сообщало, что Михайловский театр примет участие в международном фестивале оперы и балета «Херсонес».

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