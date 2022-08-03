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В Крыму объявили штормовое предупреждение

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В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 3—5 августа.
В Крыму объявили штормовое предупреждение
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, местами возможны сильные ливни, днём с градом, грозы, шквалистый ветер 20—25 м/с.

Во второй половине дня 4 августа и в течение суток 5 августа на отдельных реках ожидается подъём уровня воды на 0,5—1,5 м.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.

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