В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 3—5 августа.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, местами возможны сильные ливни, днём с градом, грозы, шквалистый ветер 20—25 м/с.

Во второй половине дня 4 августа и в течение суток 5 августа на отдельных реках ожидается подъём уровня воды на 0,5—1,5 м.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.