В Крыму объявили штормовое предупреждение
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По прогнозу, местами возможны сильные ливни, днём с градом, грозы, шквалистый ветер 20—25 м/с.
Во второй половине дня 4 августа и в течение суток 5 августа на отдельных реках ожидается подъём уровня воды на 0,5—1,5 м.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.