Метеоролог Тишковец рассказал о купальном сезоне в столичном регионе

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал о сроках купального сезона в Москве и регионах.

«В пятницу и субботу столбики термометра будут штурмовать 30-градусную высоту, то есть в Москве это в среднем где-то +29...+31 °С и по регионам +27...+32 °С настоящего летнего тепла. Это уже на 6—7 °С теплее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям», — цитирует эксперта телеканал «Звезда».

Как отметил Тишковец, закрытием купального сезона традиционно считается Ильин день, но климат позволяет продлить сезон.

С воскресенья, когда пройдёт холодный атмосферный фронт, станет чуть прохладнее, заключил эксперт.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.