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В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений

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В Ставропольском крае введён режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений.
В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на соответствующее распоряжение губернатора региона Владимира Владимирова.

Режим повышенной готовности действует для органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.

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