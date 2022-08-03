В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на соответствующее распоряжение губернатора региона Владимира Владимирова.
Режим повышенной готовности действует для органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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