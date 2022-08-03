В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений

В Ставропольском крае введён режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на соответствующее распоряжение губернатора региона Владимира Владимирова.

Режим повышенной готовности действует для органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.