Петербургские ветеринары помогут восстановить работу зоопарка в Мариуполе
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Смольный.
«Петербургские специалисты в области ветеринарии также окажут содействие своим мариупольским коллегам в восстановлении работы зоопарка и системы обращения с безнадзорными животными, передадут диагностическое оборудование», — заявили в городской администрации.
Ранее ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Санкт-Петербурга.