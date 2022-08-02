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Петербургские ветеринары помогут восстановить работу зоопарка в Мариуполе

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Ветеринары из Санкт-Петербурга помогут восстановить работу зоопарка в Мариуполе.
Петербургские ветеринары помогут восстановить работу зоопарка в Мариуполе
  • Gettyimages.ru
  • © Annalou Tanaka / EyeEm

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Смольный.

«Петербургские специалисты в области ветеринарии также окажут содействие своим мариупольским коллегам в восстановлении работы зоопарка и системы обращения с безнадзорными животными, передадут диагностическое оборудование», — заявили в городской администрации.

Ранее ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Санкт-Петербурга.

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