Петербургские ветеринары помогут восстановить работу зоопарка в Мариуполе

Ветеринары из Санкт-Петербурга помогут восстановить работу зоопарка в Мариуполе.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Смольный.

«Петербургские специалисты в области ветеринарии также окажут содействие своим мариупольским коллегам в восстановлении работы зоопарка и системы обращения с безнадзорными животными, передадут диагностическое оборудование», — заявили в городской администрации.

Ранее ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Санкт-Петербурга.